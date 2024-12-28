Зміни, що відбулися на автомобільному ринку України в 2024 році — Finance.ua

Зміни, що відбулися на автомобільному ринку України в 2024 році Сьогодні 05:36 — Технології&Авто

Зміни, що відбулися на автомобільному ринку України в 2024 році

Рік, що минає залишив в історії кілька подій, які вплинули на авторинок. Про них розповіли в Інституті досліджень авторинку.

Одна з них — зміна правил мобілізації транспорту, коли у власника, який має 2 та більше автомобілі, «зайві» машини держава може вилучати на оборонні потреби. Це рішення потягло за собою «бум переписувань» навесні — хто мав 2 або більше транспортних засоби, оформлених на себе, переоформлював їх (або дарував) на родичів чи друзів.

Ще одне нововведення — нові принципи оцінки транспортних засобів, які продаються. Тепер без довідки від експертів (крім першого продажу легковика, мотоцикла чи мопеда у році) переоформити авто не вдасться.

Наприкінці року було запроваджено підвищений військовий збір для фізичних осіб при продажу автомобілів.

Ціни на пальне залишалися порівняно стабільними, до запровадження у вересні підвищених ставок акцизу. Найбільше це відобразилося на ціні пропан-бутанової скрапленої суміші. У грудні ціна LPG сягнула 37 гривень за літр, далі ж експерти паливного ринку прогнозують 40 і більше грн/л. Що врешті призводить до ледь помітного ефекту економії при використанні ГБО.

Підвищення побутового тарифу на електроенергію не вплинуло на сегмент електромобілів. Останні, як і раніше, виграють по собівартості пробігу у найближчих конкурентів — легковиків «на газу».

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