ЗМІ: Британія готова вперше за 30 років відкрити вугільну шахту — Finance.ua

ЗМІ: Британія готова вперше за 30 років відкрити вугільну шахту

Вчора 10:35

Британія готова вперше за 30 років відкрити вугільну шахту на тлі енергетичної блокади рф.

У Британії можуть відкрити вугільну шахту вперше за 30 років.

Про це повідомляють джерела в британському парламенті.

Як зазначається, мова іде про шахту Вудхаус у графстві Камбрія. Передбачається, що міністр житлового будівництва — Майкл Гоув — підтримає плани відкрити шахту.

Шахта Woodhouse отримала добро від місцевих радників ще у жовтні 2020 року, але за півроку міністри розпочали розслідування після протесту активістів напередодні конференції зі зміни клімату Cop26.

Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив у листопаді на саміті у Глазго, що він «не підтримує збільшення кількості вугілля», але утримався від прямої опозиції.

Джерела в Вайтголлі заявили, що вторгнення росії до України об’єднало уряд на користь цих планів.

Гоув має час до 7 липня, щоб ухвалити остаточне рішення, але джерела кажуть, що воно може бути ухвалене набагато раніше — можливо, вже в середині травня.

Шахта вироблятиме кокс, важливий компонент сталеливарного виробництва, яке не спалюватиметься на електростанціях. Британія імпортувала 40% свого коксу з росії до вторгнення в Україну.

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