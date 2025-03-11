Журі FinAwards 2025: хто визначатиме переможців найважливішої премії у фінансовій сфері — Finance.ua

Журі FinAwards 2025: хто визначатиме переможців найважливішої премії у фінансовій сфері Сьогодні 09:33

Журі FinAwards 2025: хто визначатиме переможців найважливішої премії у фінансовій сфері

Цьогоріч премія FinAwards 2025 традиційно визначить найкращих зі світу фінансів. Зараз триває етап голосування за номінантів. Водночас до голосування долучаються журі премії. Ми вирішили розповісти про них більше, адже експертна думка журі також буде мати вагомий вплив на визначення переможців.

Хто серед журі?

Близько 40 фахівців, які є експертами з різних направлень фінансової діяльності, скажуть свою думку, щоб визначити переможців премії FinAwards 2025. Серед журі:

представники фінтех компаній;

представники банків;

фінансові радники;

редактори фінансових порталів тощо.

Від нашої редакції Finance.ua в журі будуть головний редактор порталу Петро Таранюк та Head of Insurance Finance.ua Дмитро Соколов.

Також у журі заступник Міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко, президентка ВАФК Всеукраїнської Асоціації Фінансових Компаній Алла Сав’юк, перший віцепрезидент АУБ Віталій Романчукевич.

Членами журі також виступлять експерти з різних напрямків, як от:

Денис Овчаров, президент SB Club. Керуючий партнер адвокатського об’єднання «Ovcharov & Partners»;

Ірина Біляєва, партнерка та СЕО Адвокатського обʼєднання Juscutum;

Роман Корнилюк, доктор економічних наук, фінансовий аналітик YouControl;

Михайло Пацан, підприємець, інвестор, керуючий активами з 18-річним досвідом, експерт з міжнародних фінансових ринків та WEB3 технологій;

Павло Бойко, засновник Gonzo invest та керуючий активами;

Олексій Авраменко, CEO та засновник фінтех-групи EasyPay;

Кирило Єжов, директор з розвитку бізнесу, дослідницька компанія Kantar Ukraine;

Анастасія Шевченко, генеральний менеджер Lugera Ukraine;

Хотинська Наїда, засновник та CEO освітнього проєкту Pro Invest Academy, фінансовий радник.

З повним переліком журі можна ознайомитися на сайті премії. Кожен з них зробить свій внесок у визначення переможців та формування трендів 2025-го фінансового року. Імена кращих із кращих світу фінансів ми дізнаємося вже 28 березня на церемонії нагородження переможців FinAwards 2025.

До речі, всі охочі можуть долучитися до цієї події, придбавши квитки на захід. Гості зможуть опинитится у центрі однієї з найхвилюючих подій року у світі фінансів, завести нові знайомства, а також долучитися до благодійного збору на потреби захисників. Вже традиційно на заходах, які організовують Finance.ua та «Мінфін» відповідальним за збори є Олександр Бойко, куратор 44 ОМБр. Тому всі зібрані кошти будуть передані саме цій бригаді.

Голосування триває

Зробити внесок у визначення переможців FinAwards 2025 можуть не лише експертні журі, а й звичайні користувачі послуг номінантів. Для цього слід перейти на сайт премії, обрати номінацію (одну або відразу декілька) і проголосувати за номінанта, якого хочете підтримати.

Голосування триватиме ще до 16 березня. Однак кожен голос вирішальний і дуже потрібний. Тож не зволікайте і долучайтеся до голосування зараз, щоб побачити, яким стане ринок фінансів в Україні вже завтра.

Партнери заходу

Цьогорічним партнером заходу є Tranzzo , міжнародна платіжна платформа, що обробляє понад 10 млн транзакцій щомісяця для українських бізнесів, таких як Tickets і Varus. Tranzzo допомагає збільшити конверсію та приймати платежі з 190+ країн.

Credit7 — надійний фінансовий партнер у мікрокредитуванні з 6-річним досвідом. Компанія робить кредитування простим та доступним, забезпечуючи миттєве зарахування коштів та прозорі умови. Credit7 також підтримує благодійні ініціативи.

РЕНОМЕ СМАРТ — українська IT-компанія, що працює з 1990 року. Вона розробляє рішення для FinTech і GovTech, постачаючи готові продукти для банків, ритейлу та логістики. Якість продукції підтверджується довірою партнерів у 30 країнах.

Банк Кредит Дніпро (БКД), заснований у 1993 році, пропонує широкий спектр банківських послуг. Банк підтримує економіку України, особливо промисловість та агросектор, забезпечуючи кредитування малого і середнього бізнесу. Надійність БКД підтверджується рейтинговими агентствами.

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