Земельні ділянки, власниками яких є громадяни росії та білорусі, заберуть без компенсації їм вартості - законопроєкт — Finance.ua
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Земельні ділянки, власниками яких є громадяни росії та білорусі, заберуть без компенсації їм вартості - законопроєкт

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У Верховній Раді зареєстровано законопроект 8167 про внесення змін до Земельного кодексу України щодо врегулювання питання використання грошових коштів, отриманих від продажу земельної ділянки, власником якої є громадянин країни-агресора.
Метою проекту є встановити, що виручені від продажу на земельних торгах конфіскованої земельної ділянки грошові кошти у випадку, якщо колишній власник є громадянином країни агресора (російської федерації чи республіки білорусь), зараховуються до державного бюджету.
Для цього пропонується внести зміни та доповнення до частини 4 статті 145 Земельного кодексу України: "Позов про конфіскацію земельної ділянки подається до суду органом, що здійснює державний контроль за використанням та охороною земель.
Конфіскована земельна ділянка за рішенням суду підлягає продажу на земельних торгах. Грошові кошти, отримані за результатом продажу такої земельної ділянки на земельних торгах, за вирахуванням витрат, пов’язаних з її продажем, виплачуються її колишньому власнику. У випадку, якщо колишній власник є громадянином країни-агресора гроші зараховуються до державного бюджету".
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Частиною 4 статті 145 Земельного кодексу України передбачено, що позов про конфіскацію земельної ділянки подається до суду органом, що здійснює державний контроль за використанням та охороною земель. Конфіскована земельна ділянка за рішенням суду підлягає продажу на земельних торгах. Ціна проданої на земельних торгах земельної ділянки, за вирахуванням витрат, пов’язаних з її продажем, виплачується її колишньому власнику.
На даний час наявна значна кількість земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності громадян рф та рб (як правило прийняті у спадщину), та у порушення статті 81 Земельного кодексу України ними їх не відчужено протягом року на користь інших осіб.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
100realty.ua
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