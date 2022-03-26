Зеленський закликав Катар наростити виробництво нафти і газу — Finance.ua
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Зеленський закликав Катар наростити виробництво нафти і газу

Вчора 16:31Казна та Політика
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Президент України Володимир Зеленський під час форуму в Катарі Doha Forum-2022 зазначив, що світ очікує на гуманітарну кризу через війну, яку розв’язала росія.
Про це йдеться на офіційному сайті Президента.
"Темою нинішнього форуму в прекрасному, мирному та такому, що поважає кожного, місті Доха визначено виклики для нової ери. Але, на жаль, не всі на нашій планеті сприймають реальність адекватно та розуміють, що треба готуватися до нових часів. Росія, як ми бачимо, хоче тих часів, коли на землі було неможливо мирне співіснування народів на рівних... Хіба ми можемо допускати це?
Пшениця, олія, кукурудза та інша аграрна продукція з нашої країни — це основа стабільності та внутрішньої безпеки багатьох держав у різних регіонах світу... Російські війська мінують поля в Україні, підривають аграрну техніку, знищують запаси пального, які потрібні для посівної. Вони заблокували морські порти. Для чого вони це роблять? Нашій країні вистачить продовольства. Але відсутність експорту з України вдарить по багатьох народах в ісламському світі, у Латинській Америці та інших частинах планети. Там, куди деякі загарбники ще мріють зайти, щоби посилити свої старі привілеї", — зазначив Зеленський.
Також він закликав світ наростити виробництво нафти та газу, адже відмова країн Європи від енергоносіїв країни-терориста — лише питання часу.
«Відповідальні держави, зокрема Держава Катар — це надійні та солідні постачальники енергоресурсів. І можуть зробити свій внесок у стабілізацію ситуації в Європі. Можуть зробити дуже багато, щоб справедливість була відновлена. Майбутнє Європи залежить від ваших зусиль! Закликаю вас, нарощуйте виробництво енергоносіїв! Щоб у росії зрозуміли, що жодна держава не сміє використовувати енергоносії як зброю і для шантажу світу», — зазначив Президент України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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