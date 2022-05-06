Зеленський ветував закон про конфіскацію активів — Finance.ua

Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб», ухвалений Верховною Радою 21 квітня 2022 року.
Також у документі зазначено, що закон наділяє новими повноваженнями Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) щодо виявлення та розшуку активів, що підлягають блокуванню, фізичних та юридичних осіб.
Документ пропонує доповнити Закон України «Про санкції» положеннями про здійснення Вищим антикорупційним судом (ВАКС) адміністративного судочинства у справах щодо застосування санкції шляхом стягнення активів у доход держави.
«З огляду на викладене президент Володимир Зеленський повернув цей закон зі своїми пропозиціями до парламенту для повторного розгляду в сесійній залі», — пише пресслужба.