Зеленський планує продовжити воєнний стан ще на 30 днів — Finance.ua

Зеленський планує продовжити воєнний стан ще на 30 днів

Вчора 17:42 — Казна та Політика

Зеленський планує продовжити воєнний стан ще на 30 днів

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради

Президент вніс до парламенту цей проєкт закону 19 квітня. Документ передано на розгляд керівництву ВР.

Як випливає з тексту законопроєкту та додатку до нього, Зеленський пропонує продовжити дію воєнного стану з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб, тобто до 25 травня.

Попередні два укази Зеленського про воєнний стан також охоплювали періоди у 30 днів.

Нагадаємо, 24 лютого Президент Володимир Зеленський запровадив воєнний стан у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну.

14 березня Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про продовження воєнного стану в Україні.

15 березня Верховна Рада затвердила указ Президента про продовження строку дії воєнного стану в Україні з 26 березня ще на 30 діб — до 25 квітня.

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