Зеленський планує продовжити воєнний стан ще на 30 днів — Finance.ua

Зеленський планує продовжити воєнний стан ще на 30 днів
Зеленський планує продовжити воєнний стан ще на 30 днів
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».
Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.
Президент вніс до парламенту цей проєкт закону 19 квітня. Документ передано на розгляд керівництву ВР.
Як випливає з тексту законопроєкту та додатку до нього, Зеленський пропонує продовжити дію воєнного стану з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб, тобто до 25 травня.
Попередні два укази Зеленського про воєнний стан також охоплювали періоди у 30 днів.
Нагадаємо, 24 лютого Президент Володимир Зеленський запровадив воєнний стан у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну.
14 березня Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про продовження воєнного стану в Україні.
15 березня Верховна Рада затвердила указ Президента про продовження строку дії воєнного стану в Україні з 26 березня ще на 30 діб — до 25 квітня.
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