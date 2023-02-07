Зеленський наказав надати гумдопомогу Туреччині, яка постраждала від землетрусу — Finance.ua

Зеленський наказав надати гумдопомогу Туреччині, яка постраждала від землетрусу
Президент України Володимир Зеленський наказав відправити гуманітарну допомогу до Туреччини, яка вчора постраждала від потужного землетрусу.
Про це йдеться в указі українського президента.
«З метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в Турецькій Республіці внаслідок землетрусу, відповідно до статті 10 Закону України „Про гуманітарну допомогу“ ухвалюю: про надання гуманітарної допомоги Турецькій Республіці», — йдеться у документі.
Згідно з указом, надання гумдопомоги Туреччині має забезпечити Кабінет міністрів України.
Нагадаємо, вчора вранці Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків. На місцях руйнування виникли пожежі.
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