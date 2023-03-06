Зеленський анонсував відновлення української інфраструктури — Finance.ua
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Зеленський анонсував відновлення української інфраструктури

Казна та Політика
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До наступного опалювального сезону треба посилити захист енергообʼєктів, відновити зруйновану ворогом інфраструктуру.
Про це сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
Він зазначив, що на минулому тижні є кілька важливих результатів, зокрема, робота над тим, щоб росія понесла відповідальність за агресію.
За його словами, другий важливий результат цього тижня — це енергетика, це початок підготовки до наступного опалювального сезону. При цьому додав, що опрацьовуються всі сценарії й буде зроблено все, щоб підійти до наступної зими готовими до будь-якої загрози.
Зеленський наголосив, що за півроку енергетики, урядовці, сектор безпеки й оборони та всі причетні мають посилити захист енергообʼєктів, відновити ту інфраструктуру, яка була зруйнована російськими ударами за минулі півроку, дати більше можливостей людям у межах проекту децентралізації енергосистеми, щоб вони могли на своїй приватній території, на своїх приватних обʼєктах генерувати й постачати електрику.
«Це велика робота, вона вже почалась», — зазначив він.
Також президент України сказав, що третім результатом тижня в сфері міжнародних відносин є, зокрема, поновлення контактів на найвищому рівні з Бразилією. Зеленський зазначив, що мав розмову також з президентом Швейцарії.
«А ще — Нідерланди, Латвія, Естонія, Європарламент та інші структури Євросоюзу. З усіма ними за тиждень є нові домовленості, новий рух до наших спільних цілей, новий потенціал співпраці», — наголосив він.
За матеріалами:
УНІАН
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