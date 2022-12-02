«Зелені» облігації можуть допомогти у відновленні міст після війни — ОП — Finance.ua

«Зелені» облігації можуть допомогти у відновленні міст після війни — ОП Сьогодні 10:15 — Фондовий ринок

«Зелені» облігації можуть допомогти у відновленні міст після війни — ОП

Випуск «зелених» облігацій може стати перспективним інструментом залучення коштів для повоєнного відновлення міст.

Про це заявив представник директорату з питань економічної політики Офісу Президента Юрій Шафаренко під час онлайн-форуму «Зелені фінанси для відбудови та сталого розвитку міст України».

«Випуск „зелених“ облігацій відіграватиме значну роль (у відбудові міст. — Ред.), оскільки створює мультиплакійний ефект, покращує інвестиційну привабливість, діловий клімат, а також конкурентоспроможність наших міст», — сказав Шафаренко.

Він зазначив, що в Україні уже є успішні приклади випуску «зелених» облігацій, навівши приклад НЕК «Укренерго». Минулого року Укренерго випустило «зелених» облігацій на суму 825 млн доларів, а цьогоріч у листопаді, попри воєнний стан, здійснило першу виплату відсотків на 28,4 млн доларів за цими цінними паперами.

За словами Шафаренка, такий інструмент можна залучати для фінансування проєктів виробництва «зеленого» водню, «зеленого» аміаку, відновлюваної енергетики, які можутт сприяти повоєнному відновленню міст. Водночас, він наголосив на необхідності підвищити обізнаність та зацікавленість представників місцевого самоврядування щодо випуску «зелених» облігацій.

Як повідомлялося, 1 липня 2021 року в Україні набула чинності нова редакція закону «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», що запроваджує «зелені» облігації як окремий підвид цінних паперів.

Емісію «зелених» облігацій може здійснювати особа, що реалізує або фінансує проєкт екологічного спрямування. Кошти від розміщення таких паперів можуть спрямовуватися на фінансування та/або рефінансування витрат проєкту екологічного спрямування, таких, як проєкти у сфері альтернативної енергетики, енергоефективності, мінімізації утворення, утилізації та переробки відходів, впровадження екологічно чистого транспорту, органічного землеробства, збереження флори і фауни тощо.

До повномасштабного вторгнення очікувалося, що до 2030 року Україна зможе залучити через випуск «зелених» облігацій 36 млрд дол. За даними Міжнародної фінансової корпорації (IFC), потенціал українського ринку послуг з енергоефективності та «чистої» енергетики до 2030 року становив 73 млрд дол.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.