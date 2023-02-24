Збитки української телеком-галузі становлять $2,5 мільярда – Мінцифри — Finance.ua

Збитки української телеком-галузі становлять $2,5 мільярда – Мінцифри
Унаслідок російської агресії за рік пошкоджено 3000 мобільних базових станцій і завдано телеком-галузі збитків на 2,5 мільярдів доларів.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у Телеграмі.
«Рік тому в росії був план залишити Україну повністю офлайн і без зв’язку. Вони зруйнували і пошкодили понад 3000 мобільних базових станцій, чверть усіх інтернет-мереж і завдали телеком-галузі збитків на 2,5 млрд доларів. Попри це український телеком став на воєнні рейки і вистояв», — йдеться у повідомленні.
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У міністерстві підкреслили, що телеком-фронт продовжує працювати, а українці і надалі залишаються в онлайні та на зв’язку з близькими.
Як повідомлялося, російські загарбники нищать обладнання, перехоплюють канали зв’язку, частоти мовлення, витісняють і замінюють українські телеканали та радіостанції російськими програмами для тотальної дезінформації українського народу.
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