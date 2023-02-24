Збитки української телеком-галузі становлять $2,5 мільярда – Мінцифри — Finance.ua

Збитки української телеком-галузі становлять $2,5 мільярда – Мінцифри Сьогодні 19:32 — Казна та Політика

Збитки української телеком-галузі становлять $2,5 мільярда – Мінцифри

Унаслідок російської агресії за рік пошкоджено 3000 мобільних базових станцій і завдано телеком-галузі збитків на 2,5 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у Телеграмі.

«Рік тому в росії був план залишити Україну повністю офлайн і без зв’язку. Вони зруйнували і пошкодили понад 3000 мобільних базових станцій, чверть усіх інтернет-мереж і завдали телеком-галузі збитків на 2,5 млрд доларів. Попри це український телеком став на воєнні рейки і вистояв», — йдеться у повідомленні.

У міністерстві підкреслили, що телеком-фронт продовжує працювати, а українці і надалі залишаються в онлайні та на зв’язку з близькими.

Як повідомлялося, російські загарбники нищать обладнання, перехоплюють канали зв’язку, частоти мовлення, витісняють і замінюють українські телеканали та радіостанції російськими програмами для тотальної дезінформації українського народу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.