Збитки у 5,3 млрд євро. Нафтогазовий гігант Wintershall Dea та партнер Газпрому виходить з росії — Finance.ua

Збитки у 5,3 млрд євро. Нафтогазовий гігант Wintershall Dea та партнер Газпрому виходить з росії 19.01.2023, 00:30 — Фондовий ринок

Збитки у 5,3 млрд євро. Нафтогазовий гігант Wintershall Dea та партнер Газпрому виходить з росії

Німецький нафтогазовий гігант Wintershall Dea оголосив про вихід з ринку росії. Компанія була партнером Газпрому, однак всі підприємства на території росії експропрійовані.

Гендиректор Wintershall Dea Маріо Мехрен заявив, що продовження діяльності в росії є недоцільним. Тож наглядова рада прийняла рішення покинути ринок країни.

«Продовження нашого бізнесу в росії не є стійким. Агресивна війна росії несумісна із нашими цінностями. Вона зруйнувала співпрацю між росією та Європою», — заявив Маріо Мехрен.

Чому Wintershall Dea вирішила піти з росії

Останні місяці російський уряд обмежив діяльність західних компаній у країні. Також зовнішнє втручання у діяльність спільних підприємств призвело до того, що Wintershall Dea не може працювати в росії, як раніше. Спільні підприємства були фактично експропрійовані економічно.

Ще однією причиною виходу з росії у компанії назвали рішення путіна за якими спільні підприємства можуть продавати «Газпрому» свої видобуті вуглеводні.

Збитки від списання російських активів у Wintershall Dea оцінюють у 5,3 мільярда євро.

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