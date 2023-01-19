Збитки у 5,3 млрд євро. Нафтогазовий гігант Wintershall Dea та партнер Газпрому виходить з росії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Збитки у 5,3 млрд євро. Нафтогазовий гігант Wintershall Dea та партнер Газпрому виходить з росії

Фондовий ринок
31
Збитки у 5,3 млрд євро. Нафтогазовий гігант Wintershall Dea та партнер Газпрому виходить з росії
Збитки у 5,3 млрд євро. Нафтогазовий гігант Wintershall Dea та партнер Газпрому виходить з росії
Німецький нафтогазовий гігант Wintershall Dea оголосив про вихід з ринку росії. Компанія була партнером Газпрому, однак всі підприємства на території росії експропрійовані.
Гендиректор Wintershall Dea Маріо Мехрен заявив, що продовження діяльності в росії є недоцільним. Тож наглядова рада прийняла рішення покинути ринок країни.
«Продовження нашого бізнесу в росії не є стійким. Агресивна війна росії несумісна із нашими цінностями. Вона зруйнувала співпрацю між росією та Європою», — заявив Маріо Мехрен.

Чому Wintershall Dea вирішила піти з росії

Останні місяці російський уряд обмежив діяльність західних компаній у країні. Також зовнішнє втручання у діяльність спільних підприємств призвело до того, що Wintershall Dea не може працювати в росії, як раніше. Спільні підприємства були фактично експропрійовані економічно.
Ще однією причиною виходу з росії у компанії назвали рішення путіна за якими спільні підприємства можуть продавати «Газпрому» свої видобуті вуглеводні.
Збитки від списання російських активів у Wintershall Dea оцінюють у 5,3 мільярда євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.