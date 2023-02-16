Збитки соціальної сфери, медицини та освіти внаслідок російської агресії (інфографіка) — Finance.ua
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Збитки соціальної сфери, медицини та освіти внаслідок російської агресії (інфографіка)

Казна та Політика
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Збитки соціальної сфери, медицини та освіти внаслідок російської агресії (інфографіка)
Збитки соціальної сфери, медицини та освіти внаслідок російської агресії (інфографіка), Фото: decentralization.gov.ua
Станом на січень 2023 року щонайменше 4 497 закладів соціальної сфери, освіти та охорони здоров`я зазнали прямих збитків внаслідок повномасштабного вторгнення, розпочатого росією 24 лютого 2022 року.
Про це свідчить оцінка експертів проєкту KSE Institute.
Загальна сума прямих збитків закладів соціальної сфери, освіти та охорони здоров`я оцінюється в $10,7 млрд.
З них $0,2 млрд — збитки соціальної сфери, $8,8 млрд — збитки закладів освіти, $1,8 млрд — збитки закладів охорони здоров`я. Загальні непрямі втрати сягають $11,1 млрд. А необхідна сума для їх відновлення — щонайменше $19,7 млрд.
Загальна кількість пошкоджених або зруйнованих закладів освіти — вже більше ніж 3 127 об’єктів, серед яких 1 489 шкіл, 885 дитячих садочків, 517 будівель закладів вищої освіти.
Інфографіка: KSE Institute
Інфографіка: KSE Institute
Майже втричі менше пошкоджених або зруйнованих закладів охорони здоров`я — 1 245 об’єктів. Найбільше серед медичних закладів постраждали амбулаторії у кількості 430 об’єктів, а лікарень — 362.
Інфографіка: KSE Institute
Інфографіка: KSE Institute
Також пошкоджено або зруйновано 154 заклади соціального захисту населення. Найбільше постраждали санаторії — 46 закладів, соціальні центри — 43 та інтернати — 31.
Інфографіка: KSE Institute
Інфографіка: KSE Institute

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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