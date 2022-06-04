Збережи пальне для перемоги – проєкт, спрямований на відповідальне використання пального — Finance.ua

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Збережи пальне для перемоги – проєкт, спрямований на відповідальне використання пального

Вчора 09:39 — Енергетика

Мережа АЗК WOG спільно з партнерами запустила ініціативу на підтримку відповідального споживання пального. Її мета — стимулювати водіїв свідомо ставитися до користування власним авто, щоб зберегти пальне для транспорту захисників, медиків, ДСНС, аграріїв та інших служб і компаній, що забезпечують наше комфортне й безпечне сьогодення, допомагають боронити країну.

В умовах, коли в Україні фактично повністю змінені джерела постачання пального, вибудовуються нові логістичні ланцюги, і це все на тлі цілеспрямованого руйнування агресором паливної інфраструктури (нафтопереробних заводів, нафтобаз та АЗК), свідоме й відповідальне споживання є вкрай важливим. Кожен заощаджений літр дизелю чи бензину — це мобільність, швидкість та рушійна сила військових, нацгвардійців та підрозділів ТРО, що наближають нашу спільну перемогу. А ще це дозволяє медикам швидше опинитися в потрібному місці та врятувати більше життів; рятувальникам та пожежним — бути першими там, де найбільше потрібна їхня допомога; аграріям — засіяти та обробити більше полів; бізнесу — доставляти хліб чи молоко, ліки, шини чи бронежилети тощо.

"Ми впевнені, що ця ініціатива не просто знайде відгук у серцях багатьох українців, а й спонукає до конкретних кроків, які дозволять заощаджувати пальне кожному тут і зараз. Ми нація з високим рівнем самоорганізації, що є нашим унікальним ДНК. Це проявляється не лише у волонтерстві в критичні моменти нашої історії, але й у вмінні допомагати й підтримувати тих, хто цього найбільше потребує. Сьогодні такої згуртованості потребують всі ті, хто рухають життя в країні, для кого транспорт є важливою складовою, без якої цей рух неможливий.

Запрошуємо підтримати ініціативу: ділитися у соцмережах дописами та розповідями про альтернативи авто, які ви для себе обрали, позначаючи їх хештегом #бутиукраїнцем. Станьте прикладом для своїх рідних та друзів, надихніть їх до відповідального споживання пального", — підкреслив директор з маркетингу мережі АЗК WOG Геннадій Карлінський.

Мережа АЗК WOG щиро вдячна партнерам, які радо відгукнулись та підтримали цю ініціативу: ринок перевірених авто AUTO.RIA, мережа супермаркетів VARUS, автомобільні бренди групи «Stellantis»: Peugeot, Citroen, Opel, українська мережа побутової техніки та електроніки «Ельдорадо», мобільний оператор № 1 в Україні «Київстар», мережа продуктових магазинів «КОЛО», Медичний центр для жінок та дітей Лелека-UP Львів, мережа аптек «Подорожник», українська мережа супермаркетів «Сільпо», національний перевізник вантажів та пасажирів «Укрзалізниця», найбільша роздрібна мережа та інтернет-магазин з продажу електроніки та побутової техніки в Україні «Фокстрот», мережа супермаркетів «Фора».

Варто наголосити, що ініціатива відкрита до приєднання, тож мережа АЗК WOG запрошує громади, бізнес, лідерів думок, усіх свідомих громадян України бути прикладом та просувати культуру відповідального споживання пального. Тут ви знайдете відеоролики та макети, які зможете адаптувати та використовувати для комунікації: https://cutt.ly/fHdCIRh

Вкрай важливо продукувати власні ідеї бережливого споживання, і не зупинятись лишень на велосипедах та самокатах, оскільки навіть кермування з суворим дотриманням правил дорожнього руху не тільки збереже життя, а й дозволить зекономити дорогоцінне пальне.

Після спільної перемоги кожен з нас сміливо зможе сісти у своє авто й проїхати всю Україну — із заходу до сходу, з півночі до півдня, щоб відчути цей несамовитий дух єднання та гордості.

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