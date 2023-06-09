Заволодіння ₴500 тис. бюджетних коштів на ремонті укриттів – учаснику схеми повідомлено про підозру — Finance.ua

Заволодіння ₴500 тис. бюджетних коштів на ремонті укриттів – учаснику схеми повідомлено про підозру Сьогодні 16:34 — Кримінал

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру керівнику підрядної організації за фактом заволодіння бюджетними коштами на капітальному ремонті укриттів та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Про це пише Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, у липні 2022 року службові особи Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації з метою заволодіння бюджетними коштами забезпечили підконтрольному товариству перемогу в тендері на виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд у школі в Голосіївському районі.

По завершенню робіт підрядник вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт.

За висновками експертизи, протиправними діями учасників схеми столичному бюджету завдано збитків на понад 500 тис. гривень.

Слідство триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За результатами експертиз буде вирішено питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб Голосіївської РДА.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження УСР ДСР НП України.

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