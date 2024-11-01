Завдяки Brave1 вдалось залучити $25 мільйонів іноземних інвестицій — Федоров Сьогодні 10:33 — Казна та Політика

Кластеру військових технологій Brave1 вдалось залучити понад 25 мільйонів доларів зовнішніх інвестицій, збільшивши цей показник на 20 млн дол відносно 2023 року.

Про це повідомляє перший віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За повідомленням, збільшити інвестиції вдалось завдяки роботі з приватними інвесторами та міжнародними венчурними фондами за сприяння Brave1.

У 2023 році інвестиції становили 5 млн дол.

«„Matchmaking“ між компаніями та інвесторами відбувається на invest demo days, такі заходи Brave1 проводить регулярно. Лише на одному демодні може відбутися кілька мільйонних угод. Наприклад, компанія Swarmer, яка займається пошуком ШІ-рішень для роїв дронів, залучила $2,7 млн іноземних інвестицій, і з частиною інвесторів познайомилися саме на demo days», — зазначив Федоров.

Економічна Правда За матеріалами:

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