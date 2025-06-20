Затверджено новий стандарт NFC — платити безконтактно стане зручніше — Finance.ua
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Затверджено новий стандарт NFC — платити безконтактно стане зручніше

Фінтех і Картки
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Ті, хто розплачується безконтактними гаджетами, особливо такими маленькими, як годинник чи каблучки, іноді стикаються з проблемою. Для встановлення з’єднання необхідно правильно розташувати пристрій відносно терміналу. Нова версія стандарту NFC передбачає збільшення радіусу дії та означає кінець «викручування рук».
17 червня 2025 року NFC Forum оголосив про завершення роботи над глобальним стандартом NFC 15. У роботі форуму беруть участь Apple, Google, Huawei, Sony, а також виробники компонентів, що відповідають за бездротовий зв’язок (NXP, ST Microelectronics).
Найважливішим нововведенням з точки зору користувачів є збільшення відстані, на якій можна буде встановити з’єднання NFC. Як зазначено в пресрелізі, сертифіковані пристрої, що відповідають специфікації NFC 15, зможуть починати зв’язок вже на відстані 2 см, що вчетверо більше від поточного (0,5 см).
«Багато ринків виграють від розширеного діапазону, а споживачі отримають найбільшу вигоду від покращеного користувальницького досвіду. Очікується, що NFC Release 15, переосмисливши основи безконтактних з’єднань, просуватиме нові сфери застосування, такі як використання мобільного телефону як платіжний термінал, а також оптимізувати зручність використання NFC в різних секторах, включаючи автомобілебудування, громадський транспорт та контроль доступу», — підкреслив Майк МакКамон, директор NFC Forum.
NFC Forum зазначає, що на ринку вже є пристрої, які працюють на основі розширеного діапазону. І він навіть перевищує 2 см.
Однак роль стандартів полягає у встановленні мінімальних вимог для всіх відповідних пристроїв, включаючи найменші — натільні гаджети і розумні годинники.
Людмила Пушенко
Людмила Пушенко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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