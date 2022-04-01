Заступниця держсекретаря США назвала умови, за яких з росії можуть бути зняті санкції — Finance.ua

Заступниця держсекретаря США назвала умови, за яких з росії можуть бути зняті санкції

Вчора 13:32 — Світ

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд назвала умови, за яких з росії можуть бути зняті санкції.

Про це вона сказала в інтерв’ю «Настоящему Времени», пише офіційний російськомовний телеграм-канал Державного департаменту США.

«Якщо конфлікт буде врегульовано шляхом переговорів, і російські війська будуть виведені з України, а суверенітет та територіальна цілісність України захищені та відновлення України забезпечене, то санкції можуть бути згорнуті», — заявила Нуланд.

Вона також зазначила, що є можливість сценарію, в якому санкції послідовно знімаються під час кроків щодо виведення російських військ з України.

«Але до цього ще дуже далеко. Бо бачимо, як російські сили обстрілюють Маріуполь, Херсон. Перебазують свої війська, щоб повернутися на схід та інші частини України. Якщо буде справжня мирова угода, можна обговорювати послаблення санкцій», — наголосила заступниця держсекретаря США.

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