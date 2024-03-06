Запозичення до бюджету з початку року становили ₴83,7 мільярда — Finance.ua

Запозичення до бюджету з початку року становили ₴83,7 мільярда Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Державні запозичення до загального фонду Державного бюджету України за січень-лютий становили 83,7 млрд грн.

«Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень — лютий 2024 року становили 83,7 млрд грн», — ідеться в повідомленні.

Зокрема, від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 72,3 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті - 39,0 млрд грн (468,4 млн дол. США та 509,8 млн євро). При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 58,6 млрд грн.

Із зовнішніх джерел надійшло 11,4 млрд грн, або близько 300,2 млн дол.

При цьому платежі з погашення державного боргу за січень — лютий 2024 року становили 67,7 млрд грн (94,9% плану), платежі з обслуговування — 35,6 млрд грн (95,5% плану). Залучені кошти від розміщень ОВДП за січень-лютий 2024 року дозволили повністю покрити потребу в коштах, необхідних для здійснення платежів з погашення ОВДП.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.