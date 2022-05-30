Запаси дорогоцінних металів у російських банках скоротилися на 20% за два місяці — Finance.ua
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Запаси дорогоцінних металів у російських банках скоротилися на 20% за два місяці

Вчора 17:41Банківські метали
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Запаси дорогоцінних металів у російських банках скоротилися на 20% за два місяціЗапаси дорогоцінних металів у російських банках скоротилися на 20% за два місяці
Запаси дорогоцінних металів у перерахунку на золото у російських банках за 2 місяці (лютий-березень) скоротились на 20%.
Про це пише РБК із посиланням на статистику Центробанку рф.
Так, на 1 квітня залишки на рахунках становили 227,3 млрд рублів — це мінімум із серпня 2019 року.
При цьому, обсяг вкладень за 2 місяці знизився на 20,2 млрд рублів, або на 17,2%.
У перерахунку на золото падіння виражене ще сильніше. За розрахунками РБК, до 1 квітня в банках зберігалося 43,8 т афінованого золота, що на 11,4 т (20,7%) менше, ніж за два місяці до цього. Основне падіння припало на лютий — на 10,8 т, тоді як у березні скорочення становило лише 0,6 т.
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Як пише РБК, учасники ринку назвали причиною скорочення запасів золота активізацію експортних операцій.
На початку лютого учасники ринку могли вільно вивозити золото за кордон і «очікуючи санкцій, продавали залишки», а в березні подібного збуту вже не було, розповів представник Совкомбанку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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