Запаси алюмінію у світі впали до рекордного мінімуму — Finance.ua

Запаси алюмінію у світі впали до рекордного мінімуму

Вчора 19:19 — Банківські метали

Запаси алюмінію у світі впали до рекордного мінімуму

Станом на 13 травня, запаси алюмінію на складах згідно з даними Лондонської бірж і металів (LME), скоротилися до рекордного мінімуму.

За даними агентства Bloomberg, запаси впали на 9,7%, і склали 260,275 тисяч тонн, що є найнижчим рівнем з початку відстеження цих даних у 1997 році. В агентстві зазначають, що в 2022 року запаси скоротилися на 63% через високий попит на метал при скороченні виробництва, а річне падіння запасів алюмінію може побити усі рекорди.

Крім цього, ціна цього металу в ході торгів на LME підскочила на 0,58% і склала 2,758 тисяч доларів за тонну.

За даними Bloomberg, вартість алюмінію досягла рекордного максимуму в березні поточного року, але після цього знизилася на 33% через побоювання, що збільшуються, уповільнення глобального економічного зростання і скороченням попиту в Китаї, викликаних карантинними обмеженнями, які пов’язані з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.

«Ми спостерігали потужне ралі на ринку алюмінію, а тепер бачимо досить сильну корекцію . Перспективи попиту по всьому світу є досить слабкими, проте ризик нестачі пропозиції, як і раніше, очевидний», — заявив аналітик Sucden Financial Ltd.Джорді Вілкіс.

Раніше повідомлялося, що Україна за чотири місяці минулого року збільшила імпорт алюмінієвих руд та концентрату (бокситів) на 44,7%. Порівняно з відповідним періодом 2020 року імпорт зріс до 1 млн 777,930 тисяч тонн.

За даними Державної митної служби, за цей період імпорт бокситів у грошах зріс на 51,3% і склав 81,185 мільйона доларів. Алюмінієві руди імпортували переважно з таких країн як Гвінея (58,69% поставок), Бразилія (23,6%) та Гана (16,79%).

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