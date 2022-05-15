Запаси алюмінію у світі впали до рекордного мінімуму — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Запаси алюмінію у світі впали до рекордного мінімуму

Вчора 19:19Банківські метали
159
Запаси алюмінію у світі впали до рекордного мінімумуЗапаси алюмінію у світі впали до рекордного мінімуму
Станом на 13 травня, запаси алюмінію на складах згідно з даними Лондонської бірж і металів (LME), скоротилися до рекордного мінімуму.
За даними агентства Bloomberg, запаси впали на 9,7%, і склали 260,275 тисяч тонн, що є найнижчим рівнем з початку відстеження цих даних у 1997 році. В агентстві зазначають, що в 2022 року запаси скоротилися на 63% через високий попит на метал при скороченні виробництва, а річне падіння запасів алюмінію може побити усі рекорди.
Крім цього, ціна цього металу в ході торгів на LME підскочила на 0,58% і склала 2,758 тисяч доларів за тонну.
За даними Bloomberg, вартість алюмінію досягла рекордного максимуму в березні поточного року, але після цього знизилася на 33% через побоювання, що збільшуються, уповільнення глобального економічного зростання і скороченням попиту в Китаї, викликаних карантинними обмеженнями, які пов’язані з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.
«Ми спостерігали потужне ралі на ринку алюмінію, а тепер бачимо досить сильну корекцію . Перспективи попиту по всьому світу є досить слабкими, проте ризик нестачі пропозиції, як і раніше, очевидний», — заявив аналітик Sucden Financial Ltd.Джорді Вілкіс.
Раніше повідомлялося, що Україна за чотири місяці минулого року збільшила імпорт алюмінієвих руд та концентрату (бокситів) на 44,7%. Порівняно з відповідним періодом 2020 року імпорт зріс до 1 млн 777,930 тисяч тонн.
За даними Державної митної служби, за цей період імпорт бокситів у грошах зріс на 51,3% і склав 81,185 мільйона доларів. Алюмінієві руди імпортували переважно з таких країн як Гвінея (58,69% поставок), Бразилія (23,6%) та Гана (16,79%).
За матеріалами: Коментарі
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.