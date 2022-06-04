Заморожені в Ірландії активи росіян передадуть на відновлення України — Finance.ua

Заморожені в Ірландії активи росіян передадуть на відновлення України

Вчора 10:42

російські активи, заморожені в Ірландії, передадуть на відновлення України Також країна готова приєднатися до повоєнного відновлення та допомогти Україні на шляху до вступу до Євросоюзу.

Про це розповіла голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк після зустрічі з ірландським міністром з питань будівництва та членом парламенту Дарра О’Брайєном. Про це повідомляє сайт партії.

Делегації переговорників із Ірландії вже бували в Ірпені після його звільнення від окупантів. Також країна допомагає українським біженцям.

«На сьогоднішній день підтримка Ірландії для України відчутна і суттєва, за що ми дуже вдячні. Не здивуюся, якщо ця країна оголосить про „шефство“ над відновленням якогось українського міста», — зазначила Шуляк.

У квітні стало відомо, що Ірландія заморозила у рамках санкцій Євросоюзу 1,2 млрд євро російських активів. Міністр закордонних справ країни Саймон Ковені заявив, що «відкритий до цієї пропозиції».

«Деякі країни-члени ЄС запропонували накладати арешт на активи, які були заморожені в рамках ситуації в Україні, та використовувати їх у тому числі для відновлення України. Я відкритий до цієї пропозиції», — цитує Ковені Irish Times.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, керівник «Національного фонду інвестицій України» Тимофій Мілованов заявив, що Європейський союз спростить процедуру конфіскації російських активів, у тому числі заарештованих близько 300 млрд доларів центробанку рф. В результаті вся процедура може тривати близько 1-2 років.

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