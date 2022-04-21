Заморожені російські активи можна використовувати як репарації для України — Марченко

Вчора 10:39 — Казна та Політика

Україна розраховує, що репарації на відновлення її інфраструктури після війни забезпечуватимуться, зокрема, із заморожених активів російської федерації за кордоном.

Про це повідомив у середу у Вашингтоні міністр фінансів України Сергій Марченко.

«Звісно, ми розраховуємо на заморожені російські активи як частину репарацій», — зазначив міністр.

Він також зазначив, що надходження коштів на відновлення зруйнованої інфраструктури України можуть бути забезпечені за рахунок додаткових фінансових заходів проти росії. «Ці питання дискутуються», — повідомив Марченко.

На запитання Укрінформу, про які суми йдеться, якщо говорити про післявоєнне відновлення, він відповів: «Це сотні мільярдів доларів».

Водночас міністр зазначив, що українська урядова делегація, яка прибула цього тижня до США у період весняних зборів МВФ та Світового банку, зосереджена на консолідації міжнародної підтримки України. За його словами, зараз увага сфокусована на забезпеченні невідкладних потреб, організації всіх видів допомоги Україні, зокрема, фінансової. Це необхідно насамперед для безперебійного забезпечення бюджетних виплат, нарахування пенсій, функціонування лікарень тощо.

«Ключова потреба для нас — залучити кошти, щоб люди не відчували, що йде війна», — зазначив міністр. Проте пріоритетним, за його словами, є забезпечення перемоги, що передусім передбачає фінансування потреб армії.

З цією метою, за його словами, проводиться інтенсивна робота з міжнародними партнерами та фінансовими інституціями. У зв’язку з цим він назвав «надзвичайно важливою» роль МВФ та Світового банку.

«Це — інструмент довіри. Багато країн довіряють цим інституціям і вважають, якщо ці установи створили певний механізм для підтримки України, вони також готові приєднуватися до нього», — пояснив міністр.

Він зазначив, що кошти від іноземних партнерів залучаються на різних умовах, проте пріоритетним вважається отримання грантів. Крім того, за його словами, Україна хоче отримати частину спеціальних прав запозичень, які країни отримали у 2021 році після пандемії COVID-19 і не використали. Для української сторони зараз також є прийнятними кредити на пільгових умовах, зокрема, на термін 15 років під 1%.

Міністр наголосив, що забезпечуються певні інструменти для цього. Наприклад, МВФ створив спеціальний адміністративний рахунок для залучення грантів та вкладів інших країн. Світовий банк також утворив трастфонд. Крім того, за словами Марченка, ця взаємодія відбувається і на двосторонній основі з окремими країнами.

Ще один інструмент залучення коштів — це випуск в Україні військових облігацій.

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