Залучення коштів венчурними фірмами впало до девʼятирічного мінімуму у – WSJ — Finance.ua

Залучення коштів венчурними фірмами впало до девʼятирічного мінімуму у – WSJ Сьогодні 17:21 — Фондовий ринок

Залучення коштів венчурними фірмами впало до девʼятирічного мінімуму у – WSJ

Венчурні фірми залучили $20,6 млрд нових фондів у четвертому кварталі, що на 65% менше, ніж у попередньому кварталі, і є найнижчою сумою у четвертому кварталі з 2013 року, згідно з даними компанії Preqin Ltd., яка відстежує дані венчурних фондів.

Про це пише The Wall Street Journal.

Сума також була удвічі меншою, ніж за попередні три місяці. Вперше з третього по четвертий квартал з 2009 року обсяги збору коштів знизилися, як показують дані. Партнери інвестували у 226 венчурних фондів у четвертому кварталі, що є найменшим показником за цей період із 2012 року, показують дані Preqin.

Для порівняння, вони підтримали 620 фондів за останні три місяці 2021 року, коли акції технологічних компаній досягли свого піку.

Протягом більшої частини останнього десятиліття інвестори прагнули вкладати гроші у венчурні фонди, керуючись вірою в те, що згодом галузь може перевершити прибутковість інших класів активів. Попит зберігся навіть після торішнього розпродажу акцій технологічних компаній завдяки оптимізму щодо довгострокового потенціалу.

Уповільнення, яке вдарило по стартапах минулого року, тепер спіткало інвесторів, які підживлюють венчурний капітал.

Венчурні фірми, які робили ставку на технологічні стартапи, уповільнили темпи інвестування через брак падіння акцій та оцінок, а також зростання відсоткових ставок та інфляцію.

За даними WSJ, Tiger Global Management, найактивніший інвестор стартапів у США в 2021 році, нещодавно знизив мету для свого нового венчурного фонду з $6 до $5 млрд. Фонд, у разі успішного залучення, складе менше половини останнього фонду Tiger у розмірі $12,7 млрд, який фірма залучила у 2021 та на початку 2022 року.

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