Закон набув чинності: штрафи за куріння з 11 липня — Finance.ua
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Закон набув чинності: штрафи за куріння з 11 липня

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З 11 липня набуває чинності заборона куріння у громадських місцях. Не можна буде курити не лише звичайні сигарети, а й усі види електронних сигарет та кальянів.
Де курити буде не можна і який за це можна отримати штраф — читайте у матеріалі нижче.
Згідно із законом України, курити сигарети, електронні прилади, кальяни не можна буде:
  • У приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я
  • У приміщеннях гуртожитків
  • У приміщеннях на території спортивних та фізкультурно-оздоровчих будівель та закладів фізичної культури та спорту
  • У приміщеннях та на території навчальних закладів
  • У приміщеннях закладів ресторанної діяльності
  • У приміщеннях об’єктів культурного призначення
  • У приміщеннях органів державної влади, інших державних організацій, органів місцевого самоврядування
  • У приміщеннях підприємств, організацій усіх форм власності
  • У приміщенні готелів та аналогічних засобів розміщення громадян
  • У приміщеннях аеропортів, крім спеціально відведених для цього місць
  • На дитячих майданчиках
  • На вокзалах та станціях
  • На зупинках громадського транспорту
  • У ліфтах та таксофонах
  • У місцях загального користування житлових будинків
  • У підземних переходах
  • У транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі й таксі
Місцева влада може додатково позначити такі місця на будь-який період.

Штрафи

Якщо ви покурите айкос у забороненому місці, то з 11 липня вас можуть оштрафувати на суму від 51 до 171 гривні. За повторне правопорушення доведеться заплатити більше — від 170 до 340 гривень.
За попільничку чи кальян у заборонених місцях штраф на перший раз становитиме 1000 гривень. За повторне правопорушення протягом року — 10 000 гривень.
Штрафи для кафе та ресторанів ще вищі: у перший раз доведеться заплатити 3000 гривень, за повторне правопорушення — 15 000 гривень.
За матеріалами:
РБК-Україна
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