Закон набув чинності: штрафи за куріння з 11 липня — Finance.ua

Закон набув чинності: штрафи за куріння з 11 липня Вчора 09:33 — Особисті фінанси

З 11 липня набуває чинності заборона куріння у громадських місцях. Не можна буде курити не лише звичайні сигарети, а й усі види електронних сигарет та кальянів.

Де курити буде не можна і який за це можна отримати штраф — читайте у матеріалі нижче.

Згідно із законом України , курити сигарети, електронні прилади, кальяни не можна буде:

У приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я

У приміщеннях гуртожитків

У приміщеннях на території спортивних та фізкультурно-оздоровчих будівель та закладів фізичної культури та спорту

У приміщеннях та на території навчальних закладів

У приміщеннях закладів ресторанної діяльності

У приміщеннях об’єктів культурного призначення

У приміщеннях органів державної влади, інших державних організацій, органів місцевого самоврядування

У приміщеннях підприємств, організацій усіх форм власності

У приміщенні готелів та аналогічних засобів розміщення громадян

У приміщеннях аеропортів, крім спеціально відведених для цього місць

На дитячих майданчиках

На вокзалах та станціях

На зупинках громадського транспорту

У ліфтах та таксофонах

У місцях загального користування житлових будинків

У підземних переходах

У транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі й таксі

Місцева влада може додатково позначити такі місця на будь-який період.

Штрафи

Якщо ви покурите айкос у забороненому місці, то з 11 липня вас можуть оштрафувати на суму від 51 до 171 гривні. За повторне правопорушення доведеться заплатити більше — від 170 до 340 гривень.

За попільничку чи кальян у заборонених місцях штраф на перший раз становитиме 1000 гривень. За повторне правопорушення протягом року — 10 000 гривень.

Штрафи для кафе та ресторанів ще вищі: у перший раз доведеться заплатити 3000 гривень, за повторне правопорушення — 15 000 гривень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.