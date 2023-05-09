Загроза штучного інтелекту може бути більшою за зміну клімату — розробник — Finance.ua

Загроза штучного інтелекту може бути більшою за зміну клімату — розробник 09.05.2023, 02:28 — Технології&Авто

Загроза штучного інтелекту може бути більшою за зміну клімату — розробник

Розробник штучного інтелекту (ШІ) Джеффрі Хінтон заявив, що новітня технологія може становити «більш нагальну» загрозу для людства, ніж зміна клімату.

Про це повідомляє Reuters.

Джеффрі Хінтон, широко відомий як один із «хрещених батьків штучного інтелекту», нещодавно оголосив, що звільнився з компанії Alphabet після десяти років роботи в ній, заявивши, що хотів висловитися про ризики технології без шкоди для свого колишнього роботодавця.

Читайте також: Інструменти для заробітку за допомогою ШІ

Робота Хінтона вважається важливою для розвитку сучасних систем штучного інтелекту. У 1986 році він став співавтором фундаментальної статті «Навчання репрезентацій шляхом зворотного поширення помилок», яка стала важливою віхою в розвитку нейронних мереж, що лежать в основі технології ШІ. У 2018 році він був нагороджений Премією Тюрінга на знак визнання його дослідницьких досягнень.

Однак зараз він, як і дедалі більша кількість технологічних лідерів, публічно висловлює занепокоєння щодо можливої загрози, яку становить ШІ, якщо машини досягнуть більшого інтелекту, ніж люди, і візьмуть під свій контроль планету.

Читайте також: Як заробити за допомогою штучного інтелекту

«Я не хотів би знецінювати зміну клімату. Я не хотів би сказати: Ви не повинні турбуватися про зміну клімату». Це теж величезний ризик. Але я думаю, що це може виявитися більш нагальною проблемою", — каже Хінтон.

Він додав, що у випадку зміни клімату дуже легко надати всім рекомендації: просто припинити спалювати вуглець. Однак, для вирішення можливих ризиків, пов’язаних із ШІ, не зрозуміло, що саме потрібно буде робити.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.