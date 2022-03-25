Загальні збитки від російської агресії в Україні можуть становити трильйон доларів, — економіст

Вчора 21:33 — Казна та Політика

Сумарні збитки, яких завдала Росія Україні за весь час агресії, можуть становити трильйон доларів.

Про це у коментарі кореспонденту Delo.ua заявив директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

Він вважає, що поки що складно дати чітку фінансову оцінку руйнуванням. За словами Амеліна, наприклад, сума збитків української транспортної інфраструктури коливається між $50 і $300 млрд. Крім того, економіст зазначає, що збитки українській економіці — від заморожених активів, людей, що залишилися без роботи, і зупинених підприємств — можуть становити близько 30% від ВВП України.

«Руйнування інфраструктури або від’їзд великої кількості людей також є важливими факторами. Плюс не варто забувати про збитки, яких було завдано українській економіці починаючи з 2014 року. Ну, і знову ж таки не забуваємо про гроші, які Сбербанк рф вивів з України. Якщо ми всі це складемо, то отримаємо коридор цифр від $500 млрд до одного трильйона доларів. Це той обсяг збитків, яких росія завдала Україні. Але це дуже приблизні оцінки», — резюмує економіст.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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