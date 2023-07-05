«Задіяні у корупції та сплачують мало податків»: Шурма пояснив, чому пропонує заборонити готівку — Finance.ua

«Задіяні у корупції та сплачують мало податків»: Шурма пояснив, чому пропонує заборонити готівку Сьогодні 14:40 — Валюта

«Задіяні у корупції та сплачують мало податків»: Шурма пояснив, чому пропонує заборонити готівку

Україні варто відмовитися від готівки з ряду причин. Таке переконання висловив на пресконференції заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

«Ми аналізуємо досвід і сценарій переведення всієї економіки на cashless. Об'єктивно: люди не платять податків. Це факт», — поскаржився Шурма.

Іншою причиною скасування готівки Шурма назвав той факт, що велика кількість готівки задіяна у корупції.

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«Хабарі. 99% хабарів здійснюється в готівці. І на превеликий жаль, всі ми говоримо, що хочемо позбутися корупції, але виходить так, що велика кількість громадян задіяна у передачі неправомірної вигоди», — пояснює заступник керівника ОП.

Крім того, заступник голови ОП заспокоїв скептиків, заявивши про намір встановити банківські термінали у 100% сіл України.

«Є переживання стосовно інфраструктури. Як з цим будуть жити в селі люди, бабусі. Відповідаю. Ми готуємо проєкт с „Укрпоштою“, основною метою якого буде 100-відсоткове покриття всього населення України цифровими банківськими послугами. І 100-відсоткове покриття терміналами», — сказав він.

Нагадаємо, водночас перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що в Україні ніколи повністю не заборонять обіг готівки , оскільки це ніяк не допоможе в боротьбі з корупцією.

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