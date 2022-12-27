Заброньованим від мобілізації співробітникам планують дозволити виїзд за кордон – Свириденко — Finance.ua

Заброньованим від мобілізації співробітникам планують дозволити виїзд за кордон – Свириденко Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

В уряді відмовилися від ідеї «єВідрядження» та планують дозволити виїжджати у відрядження за кордон усім чоловікам, які заброньовані від призову.

Про це в інтерв’ю Forbes розповіла віце-прем’єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Свириденко розповіла, що реанімувати проєкт «ЄВідрядження» наступного року немає сенсу: «З урахуванням проєкту нової постанови про бронюванню, окрема процедура „єВідрядження“ втратила сенс, тому що заброньовані особи матимуть змогу безперешкодно перетинати кордон за наявності необхідних документів».

«У нас не стоїть завдання дозволити виїжджати всім, наше завдання — допомогти бізнесу, який працює, виїхати за кордон для укладання нових контрактів, угод, участі у виставках тощо», — зазначила вона.

Новий закон про бронювання працівників торкнеться працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, якщо це необхідно для забезпечення їхнього функціонування, а також підприємств та установ, яким встановлені мобілізаційні завдання.

До переліку також входять підприємства, які виробляють товари, виконують роботи та послуги, необхідні забезпечення потреб армії; підприємства, критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

«Наразі Міністерство економіки підготувало проєкт постанови, який деталізує та унормовує критерії та порядок організації бронювання. Нині він перебуває на погодженні. З урахуванням того, що це питання важливе, чутливе та дискусійне, воно потребує узгодження позицій і знаходження балансу всіх зацікавлених сторін. Зараз ця дискусія у самому розпалі», — розповіла міністр.

Нагадаємо, Верховна рада продовжила термін дії в Україні воєнного стану та загальної мобілізації до 19 лютого 2023 року.

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