Заборона на в'їзд до Ізраїлю: посол розповів про спецдозволи для українців — Finance.ua

14 березня влада Ізраїлю через повномасштабне вторгнення росії в Україну і велику кількість біженців запровадила спеціальні електронні дозволи для в’їзду до країни. Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський повідомив, що такий тимчасовий захід прийняли, щоб упорядкувати в’їзд біженців з України.
Про це він написав у Facebook.
«Ізраїль не скасував дію угоди про безвізовий в’їзд для туристів. Заповнити анкету та отримати дозвіл на виїзд — тимчасовий захід, запроваджений на два тижні з метою в’їзду біженців, репатріантів, туристів та інших категорій громадян України до Ізраїлю», — повідомив Бродський.
Кому заборонять в’їзд? За його словами, відмовлять у праві в’їзду в країну лише тим, хто раніше порушив візовий режим і перебував в Ізраїлі незаконно.
Питання про заповнення форми, а також про квоти на прибуття біженців розглянуть через два тижні.
«Тим часом статус біженця зможуть отримати ті, хто не має права на репатріацію (повернення на Батьківщину, з поновленням їх громадянських прав), але хто має близьких родичів в Ізраїлі», — додав посол.