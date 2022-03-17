Заборона на в'їзд до Ізраїлю: посол розповів про спецдозволи для українців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Заборона на в'їзд до Ізраїлю: посол розповів про спецдозволи для українців

Вчора 16:14Особисті фінанси
616
14 березня влада Ізраїлю через повномасштабне вторгнення росії в Україну і велику кількість біженців запровадила спеціальні електронні дозволи для в’їзду до країни. Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський повідомив, що такий тимчасовий захід прийняли, щоб упорядкувати в’їзд біженців з України.
Про це він написав у Facebook.
«Ізраїль не скасував дію угоди про безвізовий в’їзд для туристів. Заповнити анкету та отримати дозвіл на виїзд — тимчасовий захід, запроваджений на два тижні з метою в’їзду біженців, репатріантів, туристів та інших категорій громадян України до Ізраїлю», — повідомив Бродський.
Кому заборонять в’їзд? За його словами, відмовлять у праві в’їзду в країну лише тим, хто раніше порушив візовий режим і перебував в Ізраїлі незаконно.
Питання про заповнення форми, а також про квоти на прибуття біженців розглянуть через два тижні.
«Тим часом статус біженця зможуть отримати ті, хто не має права на репатріацію (повернення на Батьківщину, з поновленням їх громадянських прав), але хто має близьких родичів в Ізраїлі», — додав посол.
За матеріалами: Espreso.tv
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.