Заборона на в'їзд до Ізраїлю: посол розповів про спецдозволи для українців — Finance.ua

Заборона на в'їзд до Ізраїлю: посол розповів про спецдозволи для українців

Вчора 16:14 — Особисті фінанси

14 березня влада Ізраїлю через повномасштабне вторгнення росії в Україну і велику кількість біженців запровадила спеціальні електронні дозволи для в’їзду до країни. Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський повідомив, що такий тимчасовий захід прийняли, щоб упорядкувати в’їзд біженців з України.

Про це він написав у Facebook.

«Ізраїль не скасував дію угоди про безвізовий в’їзд для туристів. Заповнити анкету та отримати дозвіл на виїзд — тимчасовий захід, запроваджений на два тижні з метою в’їзду біженців, репатріантів, туристів та інших категорій громадян України до Ізраїлю», — повідомив Бродський.

Кому заборонять в’їзд? За його словами, відмовлять у праві в’їзду в країну лише тим, хто раніше порушив візовий режим і перебував в Ізраїлі незаконно.

Питання про заповнення форми, а також про квоти на прибуття біженців розглянуть через два тижні.

«Тим часом статус біженця зможуть отримати ті, хто не має права на репатріацію (повернення на Батьківщину, з поновленням їх громадянських прав), але хто має близьких родичів в Ізраїлі», — додав посол.

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