За шість місяців війни українці отримали 254 млрд грн соціальних виплат — Finance.ua
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За шість місяців війни українці отримали 254 млрд грн соціальних виплат

Казна та Політика
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За шість місяців війни українці отримали 254 млрд грн соціальних виплат
За шість місяців війни українці отримали 254 млрд грн соціальних виплат
За період з березня по серпень 2022 року з державного бюджету профінансовано соціальні виплати на 254,1 млрд грн, зокрема у серпні — 33,9 млрд гривень.
Про це повідомляє Урядовий портал.
На які потреби було спрямовано кошти:
  • 32,2 млрд грн — на виплату державних соціальних допомог, зокрема сім’ям з дітьми, із них у серпні — 5,4 млрд грн;
  • 29,6 млрд грн — для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, із них у серпні — 5,9 млрд грн;
  • 16,7 млрд грн — на надання пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, із них у серпні ‒ 0,8 млрд грн;
  • 144,7 млрд грн — Пенсійному фонду на виплату пенсій, доплат і підвищень до пенсій, із них у серпні ‒ 21,8 млрд грн;
  • 30,9 млрд грн — на допомогу застрахованим особам у зв’язку із втратою ними частини заробітної плати (доходу) внаслідок проведення бойових дій у межах Програми «єПідтримка».
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За матеріалами:
Finance.ua
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