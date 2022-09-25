За шість місяців війни українці отримали 254 млрд грн соціальних виплат — Finance.ua

За шість місяців війни українці отримали 254 млрд грн соціальних виплат Вчора 14:29 — Казна та Політика

За шість місяців війни українці отримали 254 млрд грн соціальних виплат

За період з березня по серпень 2022 року з державного бюджету профінансовано соціальні виплати на 254,1 млрд грн, зокрема у серпні — 33,9 млрд гривень.

Про це повідомляє Урядовий портал.

На які потреби було спрямовано кошти:

32,2 млрд грн — на виплату державних соціальних допомог, зокрема сім’ям з дітьми, із них у серпні — 5,4 млрд грн;

29,6 млрд грн — для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, із них у серпні — 5,9 млрд грн;

16,7 млрд грн — на надання пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, із них у серпні ‒ 0,8 млрд грн;

144,7 млрд грн — Пенсійному фонду на виплату пенсій, доплат і підвищень до пенсій, із них у серпні ‒ 21,8 млрд грн;

30,9 млрд грн — на допомогу застрахованим особам у зв’язку із втратою ними частини заробітної плати (доходу) внаслідок проведення бойових дій у межах Програми «єПідтримка».

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.