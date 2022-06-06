За що українців у Швейцарії можуть позбавити спеціального статусу — Finance.ua

За що українців у Швейцарії можуть позбавити спеціального статусу

Вчора 17:30 — Особисті фінанси

Українці в Швейцарії можуть бути позбавлені статусу S при повторному в’їзді в країну.

Про це йдеться на повідомленні Державного секретаріату з питань імміграції Швейцарії (SEM). У відомстві назвали умову, за якої таке може статися.

На який термін біженці можуть виїжджати зі Швейцарії

При виїзді українців додому в Україну більш ніж на 15 днів у квартал зі Швейцарії їх статус захисту S може бути анульований. В рамках цього періоду виїжджати в Україну і повертатися до Швейцарії дозволяється.

Таке правило на українців не поширюється, якщо вони їхали зі Швейцарії, щоб підготувати свій остаточний від’їзд додому або залишилися в Україні довше з вагомої причини (наприклад, через тяжкохворих родичів) і можуть це довести документально. Наприклад, надати відповідну довідку.

Дозволи на перебування у Швейцарії також можуть анулювати, якщо біженець перебуває в третій країні понад два місяці. Таким чином, в Держсекретаріаті з питань імміграції можуть припустити, що українець став там проживати постійно.

Що дає статус S українцям у Швейцарії

Статус S надається у Швейцарії українцям, які рятуються від розв’язаної росією війни — дозвіл жити в країні терміном на рік з можливістю продовження в залежності від того, якою буде ситуація з війною.

Цей статус дає право на проживання, соціальні виплати та медичне обслуговування.

Також це дає можливість в короткі терміни почати шукати роботу і перевезти свої сім’ї до Швейцарії.

Діти з України можуть відвідувати школи у Швейцарії.

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