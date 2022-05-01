За перший місяць війни експорт товарів з України впав на 50%, імпорт - на 65%, - НБУ — Finance.ua
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За перший місяць війни експорт товарів з України впав на 50%, імпорт - на 65%, - НБУ

Вчора 07:24Казна та Політика
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За перший місяць війни експорт товарів з України впав на 50%, імпорт - на 65%, - НБУЗа перший місяць війни експорт товарів з України впав на 50%, імпорт - на 65%, - НБУ
Повномасштабне вторгнення росії в Україну спричинило більш різке зниження імпорту товарів порівняно з їх експортом. У березні 2022 року експорт товарів зменшився на 52,4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тоді як імпорт скоротився на 65,2%.
Про це свідчать дані Національного банку України.
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Обсяги експорту товарів становили 2,3 млрд доларів. Основним фактором скорочення став експорт продовольчих товарів, який знизився на 54,7% переважно через скорочення експорту зернових (на 53,5%).
Обсяги імпорту товарів становили 2,0 млрд доларів. Обсяги енергетичного імпорту збільшилися на 4,5%. Обсяги неенергетичного імпорту скоротилися на 75,9%.
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Дефіцит торгівлі послугами оцінено на рівні 502 млн доларів, експорт послуг скоротився на 18,8%, тоді як імпорт послуг, за оцінками, збільшився в 1,6 раза. Основним чинником зростання імпорту послуг стали витрати осіб, які виїхали за кордон через війну, і короткострокових мігрантів — зростання становило 3,2 раза.
За даними НБУ, профіцит поточного рахунку платіжного балансу в березні становив 1,4 млрд доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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