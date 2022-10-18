За період війни в Україні укладено 25 тис. земельних угод: лідери ринку та середня ціна — Finance.ua

За період війни в Україні укладено 25 тис. земельних угод: лідери ринку та середня ціна
З 24 лютого по сьогодні укладено 25 240 угод на ринку землі, вони охоплюють площу в 44 781 га. Про це повідомили в Мінагрополітики.
Регіони з найактивнішим ринком землі під час війни (за кількістю угод та за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини):
- Хмельниччина (4,29 тис. га);
- Полтавщина (4,9 тис. га),
- Вінниччина (4,9 тис. га),
- Кіровоградщина (4,7 тис. га);
- Дніпропетровщина (4,1 тис. га).
За останні два тижні було укладено 4 048 правочинів у межах ринку землі за площею 7 318 га.
У цілому станом на сьогодні за увесь період функціонування ринку землі укладено 126 206 земельних угод.
Площа земель згідно з зареєстрованими правочинами сягає 289 307 га.
Наразі подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5641 нотаріус. Всього заяв — 6345, із них погоджено — 5542, відмову отримали 802, у черзі на розгляд — 1 заява.
Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.
Лідерами за площами землі, щодо яких зафіксовано правочини, за увесь період є:
- Харківщина (38,2 тис. га),
- Дніпропетровщина (25,4 тис. га),
- Полтавщина (23,3 тис. га);
- Кіровоградщина (23,1 тис. га);
- Херсонщина (21 тис. га).
Середня ціна 1 га землі в Україні становить понад 37 208 грн. Такий показник отримано на основі 103 594 угод із продажу землі за площею в 239 777 га.
ТОП-5 регіонів із найвищою середньою ціною за 1 га
Івано-Франківська область (94 тис. грн),
Київська (82,6 тис. грн),
Львівська (70,5 тис. грн),
Закарпатська (61,7 тис. грн),
Дніпропетровська (39,1 тис. грн).
Довідка Finance.ua:
До прикладу, станом на лютий 2022 року земля кошутвала найдорожче:
- у Львівській області — 245,3 тис. гривень у середньому за гектар;
- у Київській області середня вартість гектара у 156 тис. гривень;
- на третьому місці Івано-Франківська область, де гектар продається за 151 тисячу гривень.
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