За період війни в Україні укладено 25 тис. земельних угод: лідери ринку та середня ціна — Finance.ua

За період війни в Україні укладено 25 тис. земельних угод: лідери ринку та середня ціна Вчора 21:08 — Казна та Політика

З 24 лютого по сьогодні укладено 25 240 угод на ринку землі, вони охоплюють площу в 44 781 га. Про це повідомили в Мінагрополітики.

Регіони з найактивнішим ринком землі під час війни (за кількістю угод та за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини):

Хмельниччина (4,29 тис. га);

Полтавщина (4,9 тис. га),

Вінниччина (4,9 тис. га),

Кіровоградщина (4,7 тис. га);

Дніпропетровщина (4,1 тис. га).

За останні два тижні було укладено 4 048 правочинів у межах ринку землі за площею 7 318 га.

У цілому станом на сьогодні за увесь період функціонування ринку землі укладено 126 206 земельних угод.

Площа земель згідно з зареєстрованими правочинами сягає 289 307 га.

Наразі подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5641 нотаріус. Всього заяв — 6345, із них погоджено — 5542, відмову отримали 802, у черзі на розгляд — 1 заява.

Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.

Лідерами за площами землі, щодо яких зафіксовано правочини, за увесь період є:

Харківщина (38,2 тис. га),

Дніпропетровщина (25,4 тис. га),

Полтавщина (23,3 тис. га);

Кіровоградщина (23,1 тис. га);

Херсонщина (21 тис. га).

Середня ціна 1 га землі в Україні становить понад 37 208 грн. Такий показник отримано на основі 103 594 угод із продажу землі за площею в 239 777 га.

ТОП-5 регіонів із найвищою середньою ціною за 1 га

Івано-Франківська область (94 тис. грн),

Київська (82,6 тис. грн),

Львівська (70,5 тис. грн),

Закарпатська (61,7 тис. грн),

Дніпропетровська (39,1 тис. грн).

Довідка Finance.ua:

у Львівській області — 245,3 тис. гривень у середньому за гектар;

у Київській області середня вартість гектара у 156 тис. гривень;

на третьому місці Івано-Франківська область, де гектар продається за 151 тисячу гривень.

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