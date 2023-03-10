За місяць сума конфіскованої валюти на кордоні зросла майже у 12 разів — Finance.ua
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За місяць сума конфіскованої валюти на кордоні зросла майже у 12 разів

Казна та Політика
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За місяць сума конфіскованої валюти на кордоні зросла майже у 12 разів
За місяць сума конфіскованої валюти на кордоні зросла майже у 12 разів
За два місяці 2023 року митниці Держмитслужби виявили порушень митних правил на суму 805 млн грн. За цей період митники конфіскували валюти на 57 млн грн. У січні сума вилученої валюти становила 4,5 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби.
«За січень-лютий 2023 року виявлено 1675 порушень митних правил із вартістю предметів правопорушень на суму понад 805 млн грн. Вилучено предметів правопорушень на суму понад 126 млн грн», — сказано в повідомленні.
Зокрема:
  • промислових товарів на 55 млн грн;
  • продовольчих товарів на 7 млн грн;
  • валюти майже на 57 млн грн;
  • транспортних засобів майже на 6 млн грн.
Інфографіка: Держмитслужба
Інфографіка: Держмитслужба
«Безпосередньо митницями розглянуто 382 справи про порушення митних правил. Застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 15 млн грн, з яких стягнуто до держбюджету 8,5 млн грн», — зазначають у Держмитслужби.
На розгляд до суду митницями передано 697 справ про порушення митних правил на суму 204 млн грн. За результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 222 млн грн.

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За матеріалами:
Finance.ua
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