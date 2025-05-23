За І квартал Україна імпортувала автобусів на суму понад $13 млн — Finance.ua

За І квартал Україна імпортувала автобусів на суму понад $13 млн Сьогодні 13:33 — Казна та Політика

Впродовж І кв. 2025 р. в Україну було імпортовано 287 автобусів (в т.ч. мікроавтобуси), загальна митна вартість яких становила $13,2 млн.

Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Держстату.

З цієї кількості нових 85 од. та 202 од. вживаних. Імпорт нових автобусів обійшовся у $4,5 млн. А митна вартість вживаних автобусів становила — $8,7 млн.

Найбільшим постачальником нових автобусів була Туреччина — 75 од.

На цих поставках Туреччина заробила близько $3 млн.

Найбільшу кількість вживаних автобусів було імпортовано з Польщі — 88 од., загальна митна вартість яких склала понад $5 млн.

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