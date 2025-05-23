За І квартал Україна імпортувала автобусів на суму понад $13 млн — Finance.ua
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За І квартал Україна імпортувала автобусів на суму понад $13 млн

Казна та Політика
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Впродовж І кв. 2025 р. в Україну було імпортовано 287 автобусів (в т.ч. мікроавтобуси), загальна митна вартість яких становила $13,2 млн.
Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Держстату.
З цієї кількості нових 85 од. та 202 од. вживаних. Імпорт нових автобусів обійшовся у $4,5 млн. А митна вартість вживаних автобусів становила — $8,7 млн.
Найбільшим постачальником нових автобусів була Туреччина — 75 од.
На цих поставках Туреччина заробила близько $3 млн.
Найбільшу кількість вживаних автобусів було імпортовано з Польщі — 88 од., загальна митна вартість яких склала понад $5 млн.
За матеріалами:
Finance.ua
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