За два тижні у Харкові запустять метро — Finance.ua

За два тижні у Харкові запустять метро

Вчора 00:02 — Особисті фінанси

За два тижні у Харкові запустять метро

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що у Харкові протягом найближчих двох тижнів планують запустити метро.

За його словами, раніше керівництво метрополітену зробило висновок, що при сильних бомбардуваннях було пошкоджено метроміст, що сполучає станції «Київська» та «Академіка Барабашова» на Салтівській лінії підземки. Проте керівництво міста отримало висновок, що метроміст у нормальному стані і ним можна пускати поїзди метрополітену:

«Тому, я думаю, тиждень, півтора, два — і перші поїзди вже почнуть ходити по метрополітену!»

Водночас ті люди, які ховаються в метро, за словами Терехова, будуть переміщені до гуртожитків.

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