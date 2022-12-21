За чотири місяці ЄС скоротив споживання газу на 20% — Finance.ua

За чотири місяці ЄС скоротив споживання газу на 20% Сьогодні 11:14 — Енергетика

За чотири місяці ЄС скоротив споживання газу на 20%

В період з серпня по листопад в Європейському союзі почали споживати на 20% менше природного газу, ніж в аналогічний період у попередні п’ять років.

Про це повідомляє статистичне агентство ЄС Eurostat

Згідно до регламенту Ради ЄС про скоординовані заходи зі скорочення попиту на газ, країни мали досягти зменшення споживання на 15% у період з серпня 2022 року до березня 2023.

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Згідно з даними, протягом серпня-листопада в 18 країнах цей показник перевищив необхідний. Найбільше споживання скоротилося у Фінляндії (-52,7%), Латвії (-43,2%) та Литві (-41,6%).

«Шість держав-членів, скоротивши споживання природного газу, ще не досягли цільового показника у 15%. Натомість на Мальті (+7,1%) та у Словаччині (+2,6%) споживання природного газу зросло», — поінформували у статистичному агентстві ЄС.

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