За 4 місяці Україна заробила 18,2 млн доларів на експорті вершкового масла — Finance.ua
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За 4 місяці Україна заробила 18,2 млн доларів на експорті вершкового масла

Аграрний ринок
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У січні-квітні 2023 року Україна відправила на експорт 3,4 тис. тонн вершкового масла на суму $18,2 млн.
Про це повідомляє AgroTimes з посиланням на дані Державної митної служби.
Зокрема, у січні на закордонні ринки відправлено 0,8 тис. тонн на суму $4,3 млн.
  • Найбільше вітчизняного масла за чотири місяці 2023 року закупили Молдова (28,5%),
  • Азербайджан (18,8%)
  • та Ізраїль (14%).
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За матеріалами:
Finance.ua
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