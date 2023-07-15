За 2022 рік Грузія збільшила обсяги експорту вина до росії на понад 60% — Finance.ua
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За 2022 рік Грузія збільшила обсяги експорту вина до росії на понад 60%

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За 2022 рік Грузія збільшила обсяги експорту вина до росії на понад 60%
За 2022 рік Грузія збільшила обсяги експорту вина до росії на понад 60%
За 2022 рік Грузія збільшила обсяги експорту вина до росії на 63,7%, а в першому кварталі 2023 — ще у півтора раза. Наразі Грузія є найбільшим постачальником вина в росію, витіснивши з цієї позиції Італію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані грузинського моніторингового центру GMC.
За даними аналітиків, прогнозні доходи грузинських постачальників вина державі-агресору цього року перевищать 240 мільйонів доларів.
При цьому власники та топменеджери 8 з 10 найбільших експортерів грузинського вина в росію є фінансовими донорами владної проросійської партії «Грузинська мрія».
Майже всі бренди грузинського вина, яке експортується до Росії, представлені й на полицях українських супермаркетів.
Нагадаємо, раніше корпорація Укрвинпром звернулася до Кабінету міністрів з пропозицією встановити спеціальні мита в розмірі 50% на готову виноробну продукцію походженням з Грузії та Вірменії.
Свою ініціативу Укрвинпром аргументував кризовою ситуацією в українському виноробстві, недружньою політикою керівництва Грузії та Вірменії до України та його лояльністю до держави-агресора.
За матеріалами:
РБК-Україна
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