За 11 місяців 2022 року товарообіг склав $90,1 млрд: що найбільше імпортували до України — Finance.ua

За 11 місяців 2022 року товарообіг склав $90,1 млрд: що найбільше імпортували до України
У січні-листопаді поточного року в Україну імпортували товарів на $49,4 млрд. Експортували з України продукції на $40,7 млрд.
Країни, з яких найбільше імпортували до України: Китай — $7,6 млрд, Польща — $5 млрд та Німеччина — $4 млрд.
Експортували з України найбільше до Польщі — на $6,2 млрд, Румунії — на $3,5 млрд, Туреччини — $2,7 млрд.
Найбільше імпортували до України наступні категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт — $13,8 млрд
- паливно-енергетичні товари — $11,7 млрд
- продукція хімічної промисловості — $8,7 млрд
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари — $21 млрд
- метали та вироби з них — $5,7 млрд
- машини, устаткування та транспорт — $3,9 млрд
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