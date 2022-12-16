За 11 міс. експорт вершкового масла збільшився на 38,3% — Finance.ua
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За 11 міс. експорт вершкового масла збільшився на 38,3%

Казна та Політика
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У січні-листопаді 2022 року порівняно з січнем-листопадом 2021 року експорт вершкового масла збільшився на 38,3% до 13 тис. тонн.
Про це йдеться у повідомленні Спілки молочних підприємств України (СМП) з посилання на інформацію від Державної митної служби, повідомляють Українські Новини.
«Впродовж січня-листопада 2022 року на експорт було відправлено 13 тис. тонн вітчизняного вершкового масла. Це на 38,3% більше від обсягу за аналогічний період минулого року. У грошовому еквіваленті експорт вершкового масла склав 75,6 млн доларів, що на 71,4% перевищує показник за 11 місяців 2021 року», — йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, найбільше вітчизняного масла протягом 11 місяців цього року закупили Польща (41,7%), Молдова (18,7%) та Азербайджан (9,7%).
Зазначається, що наразі в України позитивний зовнішньоекономічний баланс торгівлі молочною продукцією.
За матеріалами:
Українські Новини
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