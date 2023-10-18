З’явився новий прогноз, яким буде курс долара найближчими днями — Finance.ua

З’явився новий прогноз, яким буде курс долара найближчими днями Сьогодні 19:00 — Валюта

З’явився новий прогноз, яким буде курс долара найближчими днями

Курс долара в Україні поточного тижня до 22 жовтня перебуватиме у діапазоні 37,80 — 38,20 грн/дол.

Як прогнозує директорка департаменту казначейських операцій «Юнекс Банку» Ганна Золотько, вартість долара буде потроху рухатися до позначок, які були на початку керованої гнучкості курсу, передає 24 Канал

«На мій погляд, готівковий курс продажу долара відчуватиме тиск з боку загального скорочення попиту і конкуренції з безготівковими каналами придбання валюти населенням», — зазначила експертка.

У банківських обмінниках курс гривні до долара 17 жовтня ослаб на 3 копійки — до 38,20 грн за долар в середньому по банках. Щодо євро середній курс гривні зміцнився на 5 копійок і склав 40,55 грн за євро.

УНІАН За матеріалами:

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