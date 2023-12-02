З якими проблемами українці за кордоном стикаються найчастіше — Finance.ua

З якими проблемами українці за кордоном стикаються найчастіше Сьогодні 15:02 — Особисті фінанси

З якими проблемами українці за кордоном стикаються найчастіше

Війна в Україні змусила мільйони людей виїхати за кордон та отримати тимчасовий захист у різних куточках світу. І попри те, що чимало країн пропонують гарні умови для біженців з України, українці часто стикаються з низкою питань, які потребують допомоги кваліфікованих юристів.

А тому ми вирішили запитати у команди юристів Visit Ukraine, що допомагає українцям за кордоном, з якими проблемами найчастіше стикаються біженці, що тимчасово виїхали з України.

Переклад документів та апостиль

Однією з найрозповсюдженіших проблем українців за кордоном є саме офіційний переклад документів на іноземні мови. Адже важливі технічні, юридичні або медичні тексти із безліччю термінів потребують, щоб робота була виконана на високому рівні. Крім цього, у повсякденному житті, українцям часто потрібно перекласти особисті документи, наприклад, паспорт, водійське посвідчення, довідки та свідоцтва.

При цьому, надзвичайно важливо звернутись до кваліфікованої компанії, яка надає послуги перекладу, оскільки неточності, допущені перекладачем при виконанні роботи можуть призвести до негативних наслідків.

Також, досить поширеною практикою є засвідчення документів апостилем., адже це є головним механізмом забезпечення міжнародного визнання документів, виданих в Україні. Апостиль підтверджує справжність підпису нотаріуса та (або) перекладача і надає документу юридичну силу за кордоном.

Лише після цієї процедури документи матимуть міжнародне визнання у країнах, які підписали Гаазьку конвенцію. Однак, для країн, які не підписали Гаазьку конвенцію, потрібна процедура легалізації документів. При легалізації документи перевіряються органами влади, після чого на них ставиться спеціальна печатка, яка підтверджує їхню легальність.

Розлучення за кордоном

Питання розірвання шлюбу завжди є актуальним, так, як і реєстрація шлюбу. І, на жаль, від початку повномасштабного вторгнення проблема збереження шлюбних відносин стала найбільш гостро, оскільки сім'ям доводиться розлучатись на довгий період та великі відстані.

Відповідно до статті 49 Цивільного кодексу України, розірвання шлюбу є актом цивільного стану, має бути зареєстрованим та внесеним до Державного реєстру актів цивільного стану. І якщо особи знаходяться в Україні, то процедура розірвання шлюбу є досить зрозумілою, але в разі перебування за кордоном обох осіб або одного із них може викликати безліч запитань.

Згідно з законодавством, якщо шлюб осіб був зареєстрований в Україні, то і його процедура розірвання має відбутись в Україні. Однак кожен випадок, має розглядатись індивідуально, а тому розлучення за кордоном, на жаль, також є дуже розповсюдженою проблемою серед українців за кордоном.

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