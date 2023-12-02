З якими проблемами українці за кордоном стикаються найчастіше — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

З якими проблемами українці за кордоном стикаються найчастіше

Особисті фінанси
1
З якими проблемами українці за кордоном стикаються найчастіше
З якими проблемами українці за кордоном стикаються найчастіше
Війна в Україні змусила мільйони людей виїхати за кордон та отримати тимчасовий захист у різних куточках світу. І попри те, що чимало країн пропонують гарні умови для біженців з України, українці часто стикаються з низкою питань, які потребують допомоги кваліфікованих юристів.
А тому ми вирішили запитати у команди юристів Visit Ukraine, що допомагає українцям за кордоном, з якими проблемами найчастіше стикаються біженці, що тимчасово виїхали з України.

Переклад документів та апостиль

Однією з найрозповсюдженіших проблем українців за кордоном є саме офіційний переклад документів на іноземні мови. Адже важливі технічні, юридичні або медичні тексти із безліччю термінів потребують, щоб робота була виконана на високому рівні. Крім цього, у повсякденному житті, українцям часто потрібно перекласти особисті документи, наприклад, паспорт, водійське посвідчення, довідки та свідоцтва.
При цьому, надзвичайно важливо звернутись до кваліфікованої компанії, яка надає послуги перекладу, оскільки неточності, допущені перекладачем при виконанні роботи можуть призвести до негативних наслідків.
Також, досить поширеною практикою є засвідчення документів апостилем., адже це є головним механізмом забезпечення міжнародного визнання документів, виданих в Україні. Апостиль підтверджує справжність підпису нотаріуса та (або) перекладача і надає документу юридичну силу за кордоном.
Лише після цієї процедури документи матимуть міжнародне визнання у країнах, які підписали Гаазьку конвенцію. Однак, для країн, які не підписали Гаазьку конвенцію, потрібна процедура легалізації документів. При легалізації документи перевіряються органами влади, після чого на них ставиться спеціальна печатка, яка підтверджує їхню легальність.
Місце для вашої реклами

Розлучення за кордоном

Питання розірвання шлюбу завжди є актуальним, так, як і реєстрація шлюбу. І, на жаль, від початку повномасштабного вторгнення проблема збереження шлюбних відносин стала найбільш гостро, оскільки сім'ям доводиться розлучатись на довгий період та великі відстані.
Відповідно до статті 49 Цивільного кодексу України, розірвання шлюбу є актом цивільного стану, має бути зареєстрованим та внесеним до Державного реєстру актів цивільного стану. І якщо особи знаходяться в Україні, то процедура розірвання шлюбу є досить зрозумілою, але в разі перебування за кордоном обох осіб або одного із них може викликати безліч запитань.
Згідно з законодавством, якщо шлюб осіб був зареєстрований в Україні, то і його процедура розірвання має відбутись в Україні. Однак кожен випадок, має розглядатись індивідуально, а тому розлучення за кордоном, на жаль, також є дуже розповсюдженою проблемою серед українців за кордоном.

Безкоштовна валютна розсилка Finance.ua 🤑

За матеріалами:
visitukraine.today
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.