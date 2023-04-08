З початку року російські мільярдери заробили $13 млрд, за рік війни втратили – $67 млрд — Finance.ua
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З початку року російські мільярдери заробили $13 млрд, за рік війни втратили – $67 млрд

Фондовий ринок
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З початку року російські мільярдери заробили $13 млрд, за рік війни втратили – $67 млрд
З початку року російські мільярдери заробили $13 млрд, за рік війни втратили – $67 млрд
російські мільярдери за січень-березень 2023 року збільшили свої статки на 13 млрд доларів.
Про це свідчать дані Bloomberg Billionaires Index.
В «Індексі мільярдерів» видання зазначається, що за звітний період найбільше заробити вдалось таким бізнесменам:
  • Вагіт Алекперов — засновник компанії «Лукойл» — заробив $3,17 млрд. Наразі його сукупний статок, розрахований на основі вартості акцій компаній, становить 18,5 млрд доларів.
  • Леонід Міхельсон — голова «Новатек» — заробив 1,65 млрд доларів. Загальний статок збільшився до 26,3 млрд.
  • Володимир Лісін — голова ради директорів групи «НЛМК» — заробив 1,17 млрд доларів. Статки на сьогодні становлять 21 млрд доларів.
В плюсі з початку року опинились також і Петро Авен (+283 млн до 5,5 млрд доларів); Михайло Фрідман (+351 млн до 7,8 млрд доларів); Віктор Вексельберг (+218 млн до 7,2 млрд доларів); Володимир Потанін (+448 млн до 29 млрд доларів) та інші.

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В мінус пішли Роман Абрамович (-203 млн до 7,8 млрд), Андрій Мельниченко (-517 млн до 12,6 млрд доларів), В’ячеслав Кантор (- 10,4 млн до 6,35 млрд) тощо.
Водночас за підсумками першого року війни — з 24 лютого 2022 по 24 лютого 2023 року — найзаможніші російські бізнесмени втратили загалом 67 млрд доларів.
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Олексій Мордашов, власник «Сєвєрсталі», з моменту повномасштабного вторгнення рф в Україні збіднів на 6,7 млрд. На другому місці рейтингу — металургійний магнат Лісін. За воєнний рік він позбувся 5,8 млрд доларів.
З початку року російські мільярдери заробили $13 млрд, за рік війни втратили – $67 млрд

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Ми-Україна
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