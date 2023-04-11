З початку маркетингового року Україна експортувала вже майже 39 млн тонн зерна — Finance.ua

З початку маркетингового року Україна експортувала вже майже 39 млн тонн зерна Вчора 07:23 — Аграрний ринок

У поточному маркетинговому році з липня 2022 року по 10 квітня 2023 року Україна експортувала 38,8 млн тонн зернових та зернобобових.

Про це йдеться в даних Мінагрополітики.

У 2022/2023 рр. експорт з України становив 38,824 млн т зернових та зернобобових культур в тому числі з продуктами їх переробки, та борошна.

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Із них Україна експортувала 13,3 млн тонн пшениці, 2,3 млн тонн ячменю, 17,7 тис. тонн жита та 22,85 млн тонн кукурудзи.

За аналогічний період 2021/2022 експорт складав 45,2 млн тонн зернових та зернобобових, у тому числі 18,45 млн тонн пшениці, 5,6 млн тонн ячменю, 161,9 тис. тонн жита та 20,6 млн тонн кукурудзи.

За перші 10 днів квітня 2023 року з Україна вже експортувала 848 тис. т зернових та зернобобових (за перші 15 днів квітня торік — 320 тис. т), зокрема 337 тис. т пшениці (у квітні торік — 53 тис. т), 33 тис. т ячменю (8 тис. т) та 476 тис. т кукурудзи (258 тис. т). У квітні цього року та у квітні минулого року Україна не здійснювала експорт жита.

В березні Україна експортувала 7,8 млн тонн продукції агропромислового комплексу, що на 12% більше за показник лютого і є місячним рекордом із початку повномасштабної війни.

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