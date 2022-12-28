З початком повномасштабної війни потік іноземних туристів у рф впав на 90% — Finance.ua
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З початком повномасштабної війни потік іноземних туристів у рф впав на 90%

Світ
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З початком повномасштабної війни потік іноземних туристів у рф впав на 90%
З початком повномасштабної війни потік іноземних туристів у рф впав на 90%
Потік іноземних туристів у рф обвалився майже вдвічі цього року порівняно з 2021 роком.
Про це повідомляє Telegram-канал «Санкции рф».
У 2022 році туроператори прийняли всього кілька сотень іноземних туристів. До пандемії у росію щороку приїжджали 300-400 тисяч іноземних туристів.
Цього року зовсім не було масових групових заїздів. Приїжджали тільки на ділові зустрічі, а також індивідуальні туристи.

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Зазначають, що туристи перестали приїжджати до рф із чотирьох причин: складнощі з оформленням віз, перельотами, банківськими картами, а також «негативний інформаційний фон навколо країни». Також після початку війни рф закрила небо для літаків із 36 держав. Багато країн, як-от Німеччина, США, Фінляндія, країни Балтії та інші, рекомендували своїм громадянам не в’їжджати до рф, а тим, хто там перебуває, — покинути країну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
ua.news
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