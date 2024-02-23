З Одеси до Кишинева запустять трансфер (ціна, графік) — Finance.ua
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З Одеси до Кишинева запустять трансфер (ціна, графік)

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З Одеси до Кишинева запустять трансфер (ціна, графік)
З Одеси до Кишинева запустять трансфер (ціна, графік)
Як повідомили в Одеській ОДА, здійснено тестовий запуск майбутнього аеротрансферу Одеса — аеропорт Кишинів — Одеса.
Перший рейс планується запустити вже 1 березня.

Квитки

Реєстрація на нього вже відкрита.
Придбати квитки можна за посиланням, або в спеціальній касі на автостанції.
Розклад відправлення наступний:
08:00 Одеса (автостанція Старосінна) — аеропорт Кишинів
19:00 аеропорт Кишинів — Одеса (автостанція Старосінна)
Орієнтовний час у дорозі (разом із проходженням усіх митних процедур) — 4 роки.
Вартість — 800 грн.
Знижки у 50% для військових та членів їх родини (дружин/чоловіків, дітей), осіб з інвалідністю, ветеранів війни, учасників бойових дій.

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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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