З Одеси до Кишинева запустять трансфер (ціна, графік) — Finance.ua

З Одеси до Кишинева запустять трансфер (ціна, графік) Сьогодні 09:13 — Особисті фінанси

З Одеси до Кишинева запустять трансфер (ціна, графік)

Одеса — аеропорт Кишинів — Одеса. Як повідомили в Одеській ОДА, здійснено тестовий запуск майбутнього аеротрансферу

Перший рейс планується запустити вже 1 березня.

Квитки

Реєстрація на нього вже відкрита.

Придбати квитки можна за посиланням , або в спеціальній касі на автостанції.

Розклад відправлення наступний:

08:00 Одеса (автостанція Старосінна) — аеропорт Кишинів

19:00 аеропорт Кишинів — Одеса (автостанція Старосінна)

Орієнтовний час у дорозі (разом із проходженням усіх митних процедур) — 4 роки.

Вартість — 800 грн.

Знижки у 50% для військових та членів їх родини (дружин/чоловіків, дітей), осіб з інвалідністю, ветеранів війни, учасників бойових дій.

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