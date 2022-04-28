З 24 лютого Німеччина скоротила імпорт російського газу з 55 до 35%, – міністр економіки — Finance.ua
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З 24 лютого Німеччина скоротила імпорт російського газу з 55 до 35%, – міністр економіки

Вчора 23:14Енергетика
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З 24 лютого Німеччина скоротила імпорт російського газу з 55 до 35%, – міністр економікиЗ 24 лютого Німеччина скоротила імпорт російського газу з 55 до 35%, – міністр економіки
Віцеканцлер Німеччини та міністр економіки Роберт Габек заявив, що метою його уряду має бути забезпечення незалежності від російських енергоносіїв, навіть якщо це означає просування альтернативних рішень, які раніше вважалися нереальними, і похвалився першими результатами — імпорт російського газу до Німеччини скоротився майже у два рази.
Про це пише CNN.
Габек заявив журналістам на брифінгу в Берліні, що залежність Німеччини від російського газу стрімко зменшилася за останні тижні.
«Німеччина зараз скоротила імпорт газу з росії до 35 відсотків — у порівнянні з 55 відсотками до початку війни», — сказав він.
Хоча для Німеччини «нереально» повністю заборонити російський газ до наступного року, враховуючи нову інфраструктуру, необхідну для диверсифікації імпорту газу, «тим не менш, зараз ми повинні спробувати здійснити нереалістичне», — сказав Габек.
Міністр закликав Німеччину прискорити будівництво терміналу зрідженого природного газу протягом десяти місяців. Габек назвав рішення росії припинити поставки газу до Польщі та Болгарії як приклад «реальності, коли енергія використовується як зброя», і сказав, що «росія демонструє, що вона готова до серйозного».
Мета Німеччини — відповідно диверсифікувати енергетичні інфраструктури та «оновити енергетичну інфраструктуру на основі відновлюваної енергії та масової економії, щоб не бути беззахисними», — додав Габек.
За матеріалами: Espreso.tv
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