З 1 січня 2023 року треба сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток підприємств, які здійснюють валютообмінні операції — Finance.ua

З 1 січня 2023 року треба сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток підприємств, які здійснюють валютообмінні операції Сьогодні 09:22 — Валюта

З 1 січня 2023 року необхідно буде сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток підприємств, які здійснюють валютообмінні операції.

Про це йдеться у повідомленні НБУ

Національний банк України звертає увагу банків, небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, на необхідність сплати з 1 січня 2023 року авансового внеску з податку на прибуток підприємств.

Така вимога запроваджена Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі» № 2720-ІХ.

Учасникам ринку, які здійснюють торгівлю валютою в готівковій формі, слід пам’ятати про ключові положення закону.

По-перше, сплата авансових внесків з податку на прибуток підприємств здійснюється за кожний пункт обміну іноземної валюти, що буде внесений до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти станом на 1 січня 2023 року.

По-друге, закон зобов’язує Національний банк щомісяця надавати Державній податковій службі України інформацію, необхідну для контролю за своєчасністю та повнотою сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі.

З цією метою Національний банк створює Реєстр пунктів обміну іноземної валюти.

До нього буде включена інформація про структурні та відокремлені підрозділи, що відкриваються учасниками ринку з метою здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі, які згідно із законом України «Про валюту і валютні операції» мають право здійснювати торгівлю валютними цінностями в готівковій формі.

Водночас банки та оператори поштового зв’язку повинні надати Національному банку інформацію щодо діючих підрозділів, у яких здійснюється торгівля валютними цінностями в готівковій формі, та які відповідно до вимог закону підлягають включенню до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти.

Відокремлені підрозділи банку, структурні підрозділи оператора поштового зв’язку, які не використовують зовнішню рекламу, таблички, вивіски або інші засоби для рекламування діяльності з торгівлі іноземною валютою в готівковій формі безпосередньо в приміщеннях, в яких вони розташовані, та поза їх межами, не підлягають унесенню до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти.

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